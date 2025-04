Spiragli di luce per il Milan Futuro. I rossoneri, invischiati nella lotta per non retrocedere, hanno centrato ieri il terzo successo di fila contro la Ternana seconda in classifica. Una vittoria pesante (1-0) che ha allontanato Camarda e compagni dall'ultimo posto occupato dal Legnago Salus, adesso distante otto punti (il Milan è quart'ultimo a quota 33). Se il campionato finisse adesso (mancano ancora due giornate), i rossoneri giocherebbero i play-out contro la Spal.