Il Milan Futuro perde col Legnago e rovina l'esordio di Massimo Oddo in panchina dopo l'esonero di Bonera. L'Under23 rossonera era passata in vantaggio con Omoregbe e pure in superiorità numerica per l'espulsione di Leoncini ma poi i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con Diaby e Bombagi su rigore.