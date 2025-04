Milan Futuro ai playout: perché Camarda e Jimenez non li possono giocare

Il Milan Futuro ha chiuso la regular season al 18° posto - terzultimo - a quota 34 punti, nel Girone B di Serie C e ora può salvarsi o retrocedere in Serie D attraverso i playout. Quello della retrocessione sarebbe uno scenario apocalittico per il progetto della società rossonera, che però per giocare questa fase dovrà fare a meno di due pedine importanti: Francesco Camarda e Alex Jimenez. Il regolamento, infatti, afferma che, per essere utilizzati nelle gare di playout (così come per i playoff), i calciatori devono aver raggiunto - nel corso della regular season - le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Per Camarda, siamo a 18 presenze in distinta, mentre Jimenez è rimasto fermo a 15 (visto il suo grande impiego in Serie A).