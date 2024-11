Uno dei migliori in campo in Milan-Empoli 3-0 è stato Youssouf Fofana, diga del centrocampo rossonero: "Ci sarò la prossima partita, con un giallo sarei stato squalificato. Sono stato attento e se avessi pensato al rischio dell'ammonizione alla fine l'avrei presa". L'ambizione in campionato è la stessa: "Il Milan deve pensare sempre al massimo, sia allo scudetto che alla Champions".