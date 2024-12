Pioggia di fischi e forte contestazione sulla società: è l'epilogo dopo lo 0-0 di Milan-Genoa a San Siro. I cori che intonano gli ultras sono eloquenti: "Questa società non ci merita", "Noi non siamo americani" e "Ci avete rotto il ....". Ci si aspettava una reazione dopo il duro sfogo di Fonseca ma la vittoria non è arrivata e la contestazione è aperta.