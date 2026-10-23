Milan, Europa a rischio... e manca un centravanti

Il 15 settembre scorso, alla vigilia di Milan-Benfica, Amorim era stato chiaro in conferenza stampa. "In Europa League l'obiettivo è arrivare in fondo e vincerla". Tre punti in tre partite mettono a rischio - oggi come oggi - la qualificazione. Il 3-0 rimediato a Bournemouth è un pesante campanello d'allarme. Per le dimensioni della sconfitta, per gli episodi che l'hanno provocata e per la totale mancanza di reazione dopo il pesante uno-due pur con la squadra in inferiorità numerica. Tutti e due da corner i rigori che hanno spaccato la partita. Nel primo (che arriva da una leggerezza di De Winter) è proprio l'olandese a mettere sullo slancio la mano sul colpo di testa di Evanilson destinato sul fondo (con il brasiliano che neanche si accorge del tocco). A parziale discolpa del numero 5 di bianco vestito, la poca collaborazione dei compagni di reparto in mezzo all'area. Il secondo rigore arriva poi dall'incredibile ingenuità di Maignan: mani in faccia su Adams, rosso e dischetto.