MILAN, DONNARUMMA: "MI SPIACE, HO CONDIZIONATO LA GARA"

30/03/2019

Protagonista di un errore che si è rivelato decisivo contro la Sampdoria, Gigio Donnarumma non si è tirato indietro e alla fine del match si è presentato in tv per spiegare: “Sono molto dispiaciuto, mi dispiace tanto - ammette -. La squadra mi è stata vicina nello spogliatoio, ma mi dispiace di aver condizionato la partita. Martedì c’è una gara importante e cercheremo di vincerla. L’errore fa parte del gioco, dispiace che abbia condizionato la partita, ma quando cerchi di giocare dal basso può capitare. Non sarà questo errore ad abbattermi. Dobbiamo restare tranquilli, siamo lì, vogliamo tornare in Champions e sono sicuro che ce la metteremo tutta”.