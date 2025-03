Milan, continua la contestazione della Curva Sud col Como: "Gestione societaria sciagurata"

Prosegue la contestazione del tifo organizzato del Milan nei confronti di squadra e società. Questo il comunicato diffuso dalla Curva Sud in occasione della partita col Como in programma nel pomeriggio (ore 18) a San Siro: "Anche oggi, come già accaduto nelle ultime partite, entreremo nel settore al 15° minuto. Vi abbiamo sostenuto SEMPRE, anche quando a Bergamo perdevate 5-0 oppure quando sull’1-5 per il Sassuolo la gente abbandonava San Siro al 60°. Non ne abbiamo mai fatto una questione solo di risultati ma soprattutto di atteggiamento. Vogliamo vedere TUTTI impegnarsi, sacrificarsi e remare dalla stessa parte! Fermo restando che i risultati di oggi sono figli principalmente della sciagurata gestione societaria…“.