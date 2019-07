"Spero proprio che questo sarà il mio anno. Anzi, no: ne sono convinto". Andrea Conti è pronto a recitare un ruolo di primo piano nel nuovo Milan di Giampaolo dopo gli infortuni che hanno segnato la sua esperienza a Milanello e gli hanno impedito di esprimersi al massimo come era invece avvenuto all'Atalanta. Il terzino 25enne, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, si mostra fiducioso sulle prospettive rossonere: "L'età media della squadra è bassa, ma comunque può bastare per prendersi la Champions, La qualità non si calcola con l'esperienza. abbiamo tutte le carte in regola"., Su Giampaolo. "Ci sta dando un'identità di gioco precisa. Un gioco basato su palla a terra e palla fra i piedi il più possibile. A me piace molto".