Calcio

Milan-Como in Australia: la Lega di Serie A ringrazia la Uefa

06 Ott 2025 - 20:41

LEGA SERIE A ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE LA DECISIONE DELLA UEFA 
La Lega Calcio Serie A accoglie con soddisfazione la decisione odierna della UEFA di concedere l’autorizzazione alla disputa della partita Milan‑Como in Australia. Desideriamo ringraziare la UEFA per aver riconosciuto l’eccezionalità dell’iniziativa e aver valutato con sensibilità la situazione legata alla disputa dell'incontro all'estero. Va peraltro sottolineato che si tratta di una sola partita su 380 del Campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario.

"La decisione del Comitato Esecutivo della UEFA ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo mese di febbraio in Australia, auspico che l'approvazione anche da parte della FIFA e della Federazione australiana possano chiudere l'iter autorizzativo - ha commentato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. Ringrazio tutti coloro, a partire dal Presidente Ceferin, e il Presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l'eccezionalità di questo evento. Per noi una situazione di contingenza legata all'indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un'opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth, e anche per le due squadre e il calcio italiano di incrementare la visibilità internazionale e la fan base. Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto, ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre”.

