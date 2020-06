Milan, Calhanoglu: "Il nostro obiettivo deve essere l'Europa League"

"Il nostro obiettivo è andare in Europa League, ma rimaniamo concentrati partita per partita perché stiamo giocando ogni 2-3 giorni e dobbiamo recuperare bene. Sarà importante stare bene mentalmente". Ai microfoni di SportMediaset, Hakan Calhanoglu fissa gli obiettivi di questo Milan da qui alla fine del campionato. Ora che che si è sempre in campo con uno stadio vuoto può essere tutto più complicato: "Bisogna essere molto concentrati, ma il difficile è il caldo. Noi siamo una squadra molto giovane e abbiamo fiducia, solo Ibrahimovic ha più esperienza".