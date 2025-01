Dopo la furubonda lite con Conceiçao al termine del match tra Milan e Parma, Calabria ha provato a spiegare ai microfoni di Dazn quanto successo: “Sono cose di campo, un malinteso tra me e il mister, era l’adrenalina della partita ma ci siamo chiariti. Abbiamo sistemato le cose, non è la prima o l’ultima volta che si vede una cosa del genere, sono cose comuni nel calcio. Chiedo scusa perché non è una cosa bella”