Lecce, Di Francesco: "Vittoria della Lazio meritata, ma il nostro gol era buono"

"Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po' in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi". Così l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro la Lazio in campionato. Inevitabile parlare del gol annullato dal Var a Sottil. "Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c'era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po' una moda che quando uno attacca e l'altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario - ha detto - e non ci è permesso di andare in vantaggio". "Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha comunque meritato di vincere la partita", ha concluso.