Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Vittoria della Lazio meritata, ma il nostro gol era buono"

23 Nov 2025 - 22:10
© Getty Images

© Getty Images

"Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po' in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi". Così l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro la Lazio in campionato. Inevitabile parlare del gol annullato dal Var a Sottil. "Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c'era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po' una moda che quando uno attacca e l'altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario - ha detto - e non ci è permesso di andare in vantaggio". "Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha comunque meritato di vincere la partita", ha concluso. 

Ultimi video

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Pulisic: "Gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto"
23:26
Inter, Thuram: "Sconfitta importante ma non decisiva, abbiamo fiducia"
23:22
Milan, Bartesaghi: "Che sogno giocare il derby, ho tutto da dimostrare"
22:27
Derby Inter-Milan, con 8,6 milioni di euro è incasso record
22:10
Lecce, Di Francesco: "Vittoria della Lazio meritata, ma il nostro gol era buono"