Calcio

Lazio, Sarri: "Obiettivi chiari, triste vedere la curva vuota"

23 Nov 2025 - 21:39
© Getty Images

© Getty Images

"È stata una buona Lazio soprattutto nei primi 65 minuti. Un peccato essere solo sull'1-0 in quel momento della gara, perché il risultato poteva essere più largo". Così Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Lazio contro il Lecce in campionato. "Ci siamo tenuti a rischio fino alla fine in una gara fatta bene, con tante palle gol e abbiamo rischiato pochissimo. Il risultato ci metteva a rischio fino al novantesimo e ci dispiace per questo, ma ho visto 60 minuti di ottimo livello", ha aggiunto. Guardando la classifica, Sarri ha ribadito che "siamo stati chiari fin dall'inizio sul nostro obiettivo. Crescere e vedere se a fine anno abbiamo 7-8 giocatori pronti per essere inseriti in una squadra con ambizioni europee. Non possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera ho un po' di tristezza nel vedere la curva vuota". 

Il tecnico biancoceleste si è poi soffermato sulla Nazionale e sulla possibilità di fermare il campionato per permettere a Gattuso di preparare le sfide dei playoff per le qualificazioni al Mondiale: "Se si fa un qualcosa di questo genere poi una nostra squadra di club che va in semifinale o in finale di una coppa europea può chiedere lo stesso. Andava programmata in tempi non sospetti, andare in un calendario così può creare problematiche a tutte le squadre. Sarebbe un qualcosa che può creare un precedente al quale appigliarsi". Sarri ha aggiunto: "Noi dobbiamo fare la semifinale con Irlanda del Nord e poi semifinale con Bosnia o Galles, se perdiamo è giusto non andare al Mondiale". 

Sarri torna anche sul possibile reintegro di Dele-Bashiru in lista ammettendo come "avevo deciso per farlo venerdì, poi la società mi ha chiesto di aspettare due o tre giorni. Oggi l'unica cosa che poteva fare è un quarto d'ora, se ne parlerà in settimana e poi decideremo". Infine un pensiero sul Var il cui utilizzo per il tecnico laziale "è eccessivo, inappropriato e non sopporto quando si fa moviola perché si vede il fermo immagine e non l'azione dinamica", conclude. 

