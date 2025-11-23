Lazio, Sarri: "Obiettivi chiari, triste vedere la curva vuota"

"È stata una buona Lazio soprattutto nei primi 65 minuti. Un peccato essere solo sull'1-0 in quel momento della gara, perché il risultato poteva essere più largo". Così Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Lazio contro il Lecce in campionato. "Ci siamo tenuti a rischio fino alla fine in una gara fatta bene, con tante palle gol e abbiamo rischiato pochissimo. Il risultato ci metteva a rischio fino al novantesimo e ci dispiace per questo, ma ho visto 60 minuti di ottimo livello", ha aggiunto. Guardando la classifica, Sarri ha ribadito che "siamo stati chiari fin dall'inizio sul nostro obiettivo. Crescere e vedere se a fine anno abbiamo 7-8 giocatori pronti per essere inseriti in una squadra con ambizioni europee. Non possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera ho un po' di tristezza nel vedere la curva vuota".