Milan-Atalanta, il calcio più bello che c'è si gioca a San Siro

A SAN SIRO

Basta un dato per capire cosa potrebbe accadere stasera a San Siro in termini di spettacolo: Milan e Atalanta, infatti, sono le squadre che dal post-covid hanno la migliore media punti: 2,6 a incontro. Pioli si è meritato la permanenza sulla panchina rossonera a suon di vittoria e con una cavalcata epica. Gasperini, invece, ha portato la sua Atalanta talmente in alto da poter oggi, in caso di vittoria, a -3 dalla Juventus capolista e riaprire di fatto anche il discorso scudetto.

Insomma, il calcio più bello dopo la fine del lockdown è tutto in queste due squadre. Attacchia a confronto, i migliori dalla ripresa della Serie A. Il Milan è regina con 27 reti, l'Atalanta dietro con ben 25. Macchine da gol che faranno di tutto per essere super sul verde del Meazza.

Eppure, guardando alla storie recente potrebbe non sembrare così perché all'andata finì con la goleada della Dea: 5 a 0 con le reti del Papu Gomez, Pasalic, Ilicic e Muriel.

Sia per Pioli, sia per Gasp incontrarsi ora vuol dire avere di fronte una squadra decisamente scorbutica. Per i rossoneri grossi problemi in difesa con chance per Matteo Gabbia e in mezzo Biglia. Per i nerazzurri ecco Muriel da primo minuto per far rifiatare Zapata e anche Freuler.