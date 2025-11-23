Logo SportMediaset

Calcio

Milan, Allegri: "Rabiot? Infortunio lungo, non so quanti minuti avrà nelle gambe"

23 Nov 2025 - 20:26

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita, Massimiliano Allegri ha parlato in vista del derby di oggi, soffermandosi sugli importanti recuperi dei rossoneri. Queste le parole del tecnico del Milan: "Era importante per noi recuperare tutti i giocatori, perché alza il ritmo dell'allenamento. Stasera è una partita complicata contro una squadra difficile, dobbiamo proseguire nel nostro percorso per arrivare a marzo nella miglior maniera possibile. Bartesaghi? Sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e dal grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Stasera ci vorrà grande cuore e grande tecnica". Allegri torna in panchina in un derby di Milano 12 anni dopo: "È una partita meravigliosa, si vive per giocare e vivere queste serate. Speriamo di vincere per essere contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro posizioni". 

22:10
Lecce, Di Francesco: "Vittoria della Lazio meritata, ma il nostro gol era buono"
21:39
Lazio, Sarri: "Obiettivi chiari, triste vedere la curva vuota"
21:01
Bundesliga, RB Lipsia-Werder Brema 2-0: in gol il 19enne Ouedraogo
20:26
Milan, Allegri: "Rabiot? Infortunio lungo, non so quanti minuti avrà nelle gambe"
20:08
Violenza donne, Lotito: "In Lazio-Lecce 100 posti liberi e dipinti di rosso"