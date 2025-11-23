Violenza donne, Lotito: "In Lazio-Lecce 100 posti liberi e dipinti di rosso"

"Abbiamo lasciato 100 posti liberi di rosso allo stadio, ognuno rappresenta la morte di una donna. Il calcio deve essere didascalico e moralizzatore, in questo caso dobbiamo insegnare gli uomini a rispettare le donne". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Lecce, lanciando uno spot autoprodotto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. "Grazie a queste nostre iniziative della Lazio, la Lega l'ha fatta propria scendendo in campo contro la violenza sulle donne. Perchè noi come società vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di certi comportamenti", ha aggiunto.