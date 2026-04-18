Milan, Allegri: "A Leao i fischi sono serviti"

"Sicuramente a Leao sono serviti un po' i fischi, ha capito che nella vita le cose non vanno sempre per il meglio. Avrà una bella reazione: ha fatto una buona settimana di allenamento come tutti. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare. La squadra dovrà tornare ad affrontare le partite con ordine. Con l'Udinese non siamo stati un minuto schierati in fase difensiva: eravamo troppo disordinati". Così Max Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona al Bentegodi.