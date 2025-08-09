Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità

Comunicato ufficiale del Milan: "Per la prima volta in assoluto, a partire dalle ore 14.30 di lunedì 11 agosto e fino alle ore 23.59 di martedì 12 agosto inizierà la vendita libera degli abbonamenti a tariffa agevolata per i settori riservati a tifosi con disabilità e i loro accompagnatori, validi per le partite di Serie A 2025/26. Il nuovo modello di accesso, sviluppato in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attive sul territorio, intende garantire un sistema sempre più equo, trasparente e inclusivo.