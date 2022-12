Mihajlovic, le prime parole della moglie: "Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle"

“Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”. Dopo le dediche social delle figlie Virginia e Viktorija, anche la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, affida ad Instagram le proprie emozioni dopo la terribile tragedia che ha sconvolto la sua famiglia e anche tutto il mondo del calcio. Poche righe ma piene d'amore a didascalia di una foto (come di tutte le altre sul suo profilo) con l'uomo sposato nel 1996 e conosciuto soltanto un anno prima: "Ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, amava ripetere la donna, che con Sinisa ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.