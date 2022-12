Mihajlovic, la dottoressa: "Pur di vivere avrebbe affrontato qualsiasi dolore"

LE PAROLE

Francesca Bonifazi: "Aveva una malattia tra le più aggressive che abbia mai visto"

Sinisa Mihajlovic è stato un paziente perfetto, la dottoressa che lo ha avuto in cura Francesca Bonifazi lo ha ribadito anche ora che purtroppo la malattia ha avuto la meglio. "Aveva una grande personalità e al tempo stesso la capacità di affidarsi totalmente - ha ricordato la direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna -. Aveva una malattia molto brutta, tra le più aggressive che abbia mai visto".

Il ricordo della dottoressa che lo ha avuto in cura racconta un Mihajlovic che ha fatto di tutto per vincere la battaglia: "Pur di vivere avrebbe affrontato qualsiasi dolore e sofferenza - ha raccontato al Corriere dello Sport -. Non voleva lasciare la sua famiglia che era il suo ossigeno, più del calcio che era il suo mondo. Il suo male era cattivo e resistente a tutte le terapie e ai trapianti, ma non è mai stato solo grazie ai suoi affetti. Anche in ospedale tutti gli hanno voluto molto bene".