Miglior giocatore Fifa: Lewandowski e Salah sfidano Messi

Il nome del vincitore sarà svelato il prossimo 17 gennaio con una cerimonia online

La Fifa ha reso noto i nomi dei tre giocatori candidati al premio 'The Best FIFA Men's Player', per il miglior giocatore del 2021, si tratta di Robert Lewandowski (Polonia/ FC Bayern Monaco); Lionel Messi (Argentina/Barcellona/Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC). Il premio verrà assegnato nel corso di una cerimonia 'online' il prossimo 17 gennaio. Niente da fare per il regista della Nazionale italiana Jorginho, campione d'Europa con gli Azzurri e con il Chelsea a livello di club.

Per quanto riguarda il settore femminile, le candidate a 'calciatrice dell'anno' sono Jennifer Hermoso (Spagna/ Barcellona), Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women), Alexia Putellas (Spagna/Barcellona).

I premi vengono scelti da una giuria internazionale composta rispettivamente dagli attuali allenatori di tutte le nazionali femminili e maschili (uno per squadra), dagli attuali capitani di tutte le nazionali femminili e maschili (uno per squadra), da un giornalista specializzato per ogni Paese rappresentato da una nazionale e dai tifosi registrati su Fifa.com.

