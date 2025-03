Per la gara Messina-Catania, in programma domenica 16 marzo alle 19.30 allo stadio Franco Scoglio, valevole per la trentaduesima giornata del campionato Serie C, il prefetto della Città dello Stretti ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea. Lo scrive il Catania Football club sul proprio sito.