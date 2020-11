Messi saluta Maradona: "Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno"

Messi è sempre stato considerato l'erede di Maradona, lo stesso Diego non aveva mai nascosto la sua passione per Leo, con cui il rapporto era divenuto più stretto durante il periodo da ct dell'Argentina. Per questo il ricordo del fuoriclasse del Barcellona è molto commosso: "Un giorno molto triste per noi argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e voglio inviare le mie condoglianze alla sua famiglia".