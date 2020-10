Messi-CR7, il Barça provoca e la Juve risponde: "Il vero Goat ve lo portiamo noi al Camp Nou"

Cristiano Ronaldo non c'era, Messi invece sì e non ha mancato l'occasione per scrivere il proprio nome nel tabellino marcatori. Il Barcellona ha vinto, la Juve pensa alla replica del Camp Nou, quando conta di poter avere il fuoriclasse portoghese. Il dualismo c'è sempre, anche quando sul campo i due non si incrociano: lo alimenta lo storia e lo tiene più vivo che mai il dibattito social. Specie se a soffiare sul fuoco (in tono scherzoso, sia detto) sono i club stessi: chi il migliore? Chi il vero Goat (greatest of all time)? Per i catalani nessun dubbio e parole chiare - via twitter - al fischio finale del match di Champions: "" coSiamo contenti che abbiate potuto vedere il 'Goat' sul vostro campon foto emblematica di Leo Messi. Immediata la risposta della Juve: "Vi porteremo quello giusto al Camp Nou". E via, come ovvio, di commenti e giudizi, in una diatriba che mai troverà conclusione.