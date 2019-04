Psg, mini-rivoluzione per la Champions: Cavani ai saluti, piace Coutinho

22/04/2019 di MONICA VANALI

Il futuro del Paris Saint Germain ha solo un nome: Champions League . È lì che il fondo qatariota che gestisce la società vuole arrivare dopo aver investito in 9 anni centinaia di milioni di euro per ritrovarsi poi solo ed esclusivamente trofei nazionali. Da quando Nasser Al Khelaifi è presidente, il Psg ha conquistato 6 campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 6 Supercoppe di Francia. Della Champions ancora nulla. Nemmeno una finale e allora è con questo obiettivo che verrà fatto l'ennesimo mercato , senza però stravolgere più di tanto la squadra.

Buffon, gli è stato appena rinnovato il contratto di un anno, resta perché nonostante i suoi 41 anni è un giocatore fondamentale per lo spogliatoio, così come resteranno Mbappé e Neymar. Il Real Madrid sta provando in tutti i modi a prendere il giovane fenomeno francese, autore di una tripletta nella gara contro il Monaco, ma ad opporsi al trasferimento c'è la sua famiglia. Nel frattempo Antero Henrique, il direttore sportivo del Psg, ha già preparato la bozza per il rinnovo del contratto che avrà scadenza nel 2021.

Discorso diverso per Edinson Cavani. Lui invece, nonostante sia legato ai parigini ancora per una stagione, rischia seriamente di lasciare la capitale e di trasferirsi a Madrid, sponda Atletico. La cifra messa sul piatto dagli spagnoli è di circa 50-60 milioni, con i quali il Psg punterebbe a Nicolas Pepè, attaccante ivoriano del Lille altro talento francese di 19 anni. Il resto sono giocatori che si stanno proponendo come Coutinho, in rotta con il Barça e che pochi giorni fa ha dichiarato di voler giocare con Neymar a Parigi. Un altro brasiliano alla corte di Tuchel sarebbe benvenuto, basta solo che contruibuisca a portare la tanto sognata Champions League.