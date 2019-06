Buffon, futuro in campo o in Nazionale? Le ipotesi dopo l'addio al Psg

06/06/2019

Il Paris Saint Germain ha annunciato il divorzio da Gigi Buffon e poco dopo l'ex numero uno della Nazionale ha spiegato l'addio alla Francia con un post in cui si è definito "spinto dal desiderio di preparami a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". Parole che fanno pensare che l’ex capitano bianconero abbia intenzione di continuare a giocare, lui vorrebbe tornare in Italia, ma non è detto che il suo futuro sia in campo: la Federcalcio starebbe infatti pensando di proporre al portiere il ruolo di team manager della Nazionale . L’ipotesi sarebbe sostenuta ancor di più dal probabile trasferimento di Lele Oriali all’Inter.

Restando in azzurro si è parlato anche del possibile ruolo di nuovo capo delegazione della Nazionale, per anni occupato dal totem Gigi Riva, ma Gigi Buffon vorrebbe continuare a giocare. In Cina, Qatar o Stati Uniti potrebbe allungarsi la carriera, continuare a guadagnare cifre notevoli e al tempo stesso fare un'esperienza di vita e ricoprire un ruolo importante anche come uomo immagine, ma la volontà del numero 1, soprattutto per motivi familiari, sarebbe quella di tornare in Italia. Ma dove?

Il ritorno alla Juventus è una suggestione per i molti tifosi della Vecchia Signora che riabbraccerebbero volentieri uno dei giocatori più iconici degli ultimi 15 anni in bianconero, ma si tratta di una pista praticamente impossibile. Più verosimile che a Gigi possa venire offerto un ruolo dirigenziale, ma lui vorrebbe continuare a giocare e il ruolo di secondo portiere, come si è visto nell'ultima stagione al Psg con Areola, gli sta stretto.

La Roma, non è un mistero, è una delle big alla ricerca di un portiere di livello e un nome come quello di Buffon potrebbe far tornare il sorriso ai tifosi amareggiati dopo il controverso addio a Daniele De Rossi, ma le ottime prestazioni di Mirante nel finale di stagione hanno fatto guadagnare all'ex Bologna il ruolo di titolare.

Per continuare a giocare Buffon potrebbe anche decidere di abbandonare il sogno di vincere finalmente la Champions League e accordarsi con una squadra di medio livello. In questa prospettiva prende corpo l’idea di un romantico ritorno “a casa”, a Parma, con la maglia con cui ha esordito in Serie A. Già dopo l’addio alla Juventus il Buffon ci aveva fatto un pensiero, come confessato in un’intervista di questo inverno.

Un'altra possibilità in Italia è il Genoa, club per cui il portierone non ha mai nascosto di tifare da bambino. Ecco perché chiudere la carriera in rossoblu potrebbe essere una prospettiva interessante per lui, per cui saranno giorni, forse settimane, di profonda riflessione.