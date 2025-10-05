Mbappé risponde alla chiamata della Francia nonostante l'infortunio

La nazionale francese si troverà lunedì a Clairefontaine per il secondo raduno stagionale che anticiperà le partite contro l'Azerbaijan (venerdì) e l'Islanda (13 ottobre). Didier Deschamps potrà contare sulla presenza di Kylian Mbappé. Il capitano francese nonostante l'infortunio alla caviglia destra rimediato sabato contro il Villarreal (3-1) risponderà alla chiamata dei Blues. L'attaccante 26enne, che si era già infortunato alla stessa caviglia prima della partita, ha leggermente aggravato la distorsione. Mbappé ha insistito per esserci al fianco dei suoi compagni di nazionale, nonostante la dirigenza del Real Madrid avrebbe preferito che rimanesse nella capitale spagnola. Ora bisognerà vedere come Didier Deschamps e il suo staff gestiranno il minutaggio della loro stella.