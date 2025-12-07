Logo SportMediaset

Calcio

Maurizio Fiori si presenta: sarà vicepresidente del Cagliari

07 Dic 2025 - 20:05

Maurizio Fiori, il rappresentante del fondo Usa che è entrato nel Cagliari, in settimana diventerà vicepresidente del club. Lo ha annunciato il patron Tommaso Giulini al termine di Cagliari-Roma. "Accanto a me - ha detto il presidente - c'è un investitore che è anche sardo e tifoso. Questo mi piace molto. Il campionato? Stiamo meglio dopo questo risultato, lottiamo per la salvezza. Ma stiamo facendo fatica a fare qualcosa in più, in questi anni abbiamo sempre cercato di alzare il livello. Abbiamo mister e tanti giocatori che arrivano dalle giovanili. E questo è motivo di grande orgoglio. Ora ci sono due partite importanti con Atalanta e Pisa. Ma siamo stati spinti oggi da una curva che ha incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto. Loro non mugugnano per un passaggio sbagliato. Vittoria dedicata alla curva. Ma anche a Felici". Il mercato? "Ogni partita offre nuovi spunti- ha detto Giulini- era avanzata prima di oggi l'idea di prendere un centrocampista. Ora vediamo un po' le altre due partite, poi faremo le valutazioni. Anche in questi due mesi senza vittorie ho visto delle cose buone, forse è mancato il sangue agli occhi. Ma la squadra ha sempre seguito l'allenatore". Fiori per un nuovo corso del club: "La nostra trattativa è stata inusuale- ha detto il nuovo investitore- abbiamo sempre parlato da soli in un discorso allargato al massimo ai nostri team. Abbiamo insieme tante idee e progetti. La molla è stata il fatto che il Cagliari è una società ben gestita. Questo è il punto partenza. Lo stadio è un elemento trasformativo: pronti a supportare il club anche in questo. L'idolo del passato Gianfranco Zola. Ma anche Gigi Piras".

