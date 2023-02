Maurizio Costanzo, Malagò: "Grande innovatore che amava la Roma"

© italyphotopress

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, scomparso ieri: "Ci conoscevamo da non so quanti decenni, sembra banale data la circostanza ma il rapporto era veramente molto importante. Devo dire che aveva quasi sempre un denominatore comune, che era il calcio e in particolare la Roma. Era veramente legato a questa squadra e a questi colori, ogni tanto in passato si erano fatti anche alcuni ragionamenti di prospettive, di futuro, quando le cose a livello societario non erano proprio chiare e soprattutto tranquille".