"L'Inter è al top in tutti i reparti, in Europa e non solo in Italia. Sta superando il turno in Champions senza playoff e può andare in fondo in Europa. In più, ovviamente, può rivincere lo scudetto in questa A che è diventata davvero divertente e più livellata...". Parole dell'ex nerazzurro Lothar Matthaeus alla Gazzetta dello Sport. "Calhanoglu è il giocatore chiave, molto è merito di Inzaghi".