Matteo Renzi, piede caldo e assist: "Avessi 10 kg in meno..."

01/12/2018

Per un tifoso della Fiorentina come lui, è il sabato della sfida contro l'eterna rivale Juventus. Così Matteo Renzi per scaricare la tensione ha indossato la maglia numero 10 ed è sceso in campo, questa volta non politicamente, sfornando (come ha scritto su Twitter) due assist. "Il fisico non è più quello di una volta ma ancora me la cavo, ma per tornare in forma servirebbe avere 10 kg in meno..." scrive l'ex premier.