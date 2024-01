Massimo Mauro risponde a Mourinho: "Se ha bisogno di un nemico, non sono io"

LA REPLICA

L'opinionista di SportMediaset dopo Juventus-Salernitana: "Rispetto calciatori, allenatori e arbitri, se vuole parlare di calcio sono disponibile"

© Da video Accusato di non rispettare "chi mangia nel piatto dove ha mangiato anche lui", Massimo Mauro ha risposto a José Mourinho. Lo ha fatto nel post partita di Juventus-Salernitana su Canale 5. "Non devo ripetere niente di quello che ho detto a Pressing (nella puntata del 23 dicembre, ndr), lì c'è già tutto il rispetto che io ho per giocatori, allenatori, arbitri e Mourinho stesso. Se ha bisogno di un nemico non sono disponibile, se vuole parlare di calcio lo aspetto", ha detto l'opinionista di SportMediaset, finito nel mirino del tecnico portoghese dopo il commento su Roma-Napoli .

"Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e non fa mai niente per caso - ha proseguito Mauro -. Ha vinto tutto, è stato in tutte le più grandi squadre del mondo... Posso fare io il suo nemico? Io ho risentito le cose che ho detto a Pressing, è il mio lavoro, che faccio da venti anni. Rispondo alla mia azienda e alla mia coscienza".