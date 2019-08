La stagione sta per iniziare e per l'Atalanta oltre al campionato porterà in dote una storica Champions League da disputare partendo dai gironi a San Siro: "Dovremo avere quella mente libera che ci ha permesso di andare e diventare l'Atalanta di oggi, altrimenti faremo fatica. Sarebbe un peccato sprecare un lavoro di anni perché nel tempo abbiamo sviluppato una precisa identità, abbiamo due strade: lasciarci trasportare dall'entusiasmo o avere la stessa fame".

"Non sono d'accordo che sarà difficile riconfermarsi - ha continuato Masiello alla Gazzetta Sportiva -, l'importante è non andare in panico quando le cose non andranno come vorremmo. Il gioco sarà sempre lo stesso e penso che per ferocia Gasperini assomigli molto a Conte, oggi sono sullo stesso piano".

A proposito di Champions, sale l'attesa per il sorteggio: "Saremo tra le grandi d'Europa, forse solo quando ci saranno i sorteggi capiremo cosa abbiamo fatto. Mi piacerebbe prendere il Barcellona, la squadra più forte del mondo con il giocatore più forte del mondo".