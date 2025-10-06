Marsiglia, paura per Aguerd: aggredito in aeroporto

"Vorrei rassicurare tutti a seguito delle informazioni che circolano da qualche ora. Sono stato aggredito all’aeroporto di Marignane, mentre aspettavo il mio volo per raggiungere la selezione marocchina. Per fortuna, più paura che male, tutto è finito presto grazie all’intervento del personale incaricato della sicurezza e delle forze dell’ordine - ha scritto Aguerd sui social nella giornata di lunedì - Ora è tutto nelle mani della polizia. Sto bene, e ora sono concentrato su ciò che conta di più per me: giocare per l’OM e rappresentare il mio paese con orgoglio al prossimo raduno. Grazie per tutti i vostri messaggi di sostegno e preoccupazione – mi toccano sinceramente. Cerchiamo sempre di essere calmi e rispettosi. La vita continua".