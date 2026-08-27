Bologna, si ferma El Azzouzi: lesione al bicipite femorale

Il Bologna inizia nel pomeriggio la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, in programma lunedì alle 20.45 e lo fa con cattive notizie provenienti dall'infermeria: si è infatti fermato Oussama El Azzouzi, titolare all'esordio con la Lazio e vittima di un risentimento muscolare. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero previsti di 4 settimane. Un mese di stop, quindi, con Moro e Amondarain che si candidano per sostituirlo in mediana nella prossima sfida del Gewiss Stadium, che vede i due club confrontarsi anche sul mercato, con l'Atalanta che sta provando a strappare Jonathan Rowe ai rossoblù. Ai box anche Casale, nel reparto dei difensori.