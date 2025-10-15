Logo SportMediaset
Marotta: "Affidare l'Inter a Chivu scelta lungimirante"

15 Ott 2025 - 17:14
La scelta di affidare l'Inter a Cristian Chivu "è stata lungimirante, allineata con il nostro focus sull'innovazione, sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Siamo certi che saprà guidare la squadra con passione e competenza. Da quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione, mi pare che sia stata una scelta eccellente". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante l'assemblea dei soci del club nerazzurro. L'Inter sta "giocando sempre meglio e ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato", ha sottolineato Marotta, ricordando anche il punteggio pieno in Champions League. "Questi risultati confermano la forza e la competitività del gruppo e ci danno ulteriore fiducia per il prosieguo della stagione - aggiunto -. I nuovi sono coerenti con le linee guida che ci siamo dati all'inizio della fase di campagna trasferimenti e che abbiamo condiviso con la proprietà".

