Maresca, l'esultanza "alla Mou" costa caro: squalifica e multa in arrivo

Costa caro, per la precisione 8 mila sterline e una giornata di squalifica, l'esultanza di Enzo Maresca per il gol vittoria all'ultimo minuto di Estevao contro il Liverpool. Nel match prima della sosta, l'allenatore italiano al gol del vantaggio del Chelsea siglato negli ultimi secondi di partita dal giovane esterno brasiliano si era esibito in uno scatto sotto la curva "alla Mourinho" per festeggiare con tifosi e calciatori. Poi, proprio per questa esultanza, l'arbitro Anthony Taylor gli aveva sventolato in faccia il cartellino rosso. Ora è arrivato il responso del giudice sportivo inglese: una giornata di squalifica e 8mila sterline di multa.