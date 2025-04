Marco Ferrante, ex attaccante granata, ha criticato Urbano Cairo parlando a Tuttosport: "Per lui il Toro è un giocattolo che dà tanta visibilità, sono a favore della marcia dei Toro Club contro di lui (organizzata per il prossimo 4 maggio, ndr) ma non penso che lascerà il club ascoltando le voci di protesta dei tifosi. Bisogna augurarsi una proprietà con altre ambizioni: perché Atalanta, Fiorentina e Bologna ce l'hanno fatta a strutturarsi e il Torino no?".