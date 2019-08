Claudio Marchisio ha parlato a Tuttosport: "Dybala e Ronaldo assieme? La compatabilità tra due campioni non può essere messa in discussione: più campioni ci sono, meglio è. Difficile giudicare una squadra ad agosto ma la Juventus ha una struttura solida e resta in pole position. Poi vedo bene Roma, Napoli e Inter. Curioso di vedere di nuovo Conte in Italia, è andato all'Inter ma bisogna giudicare diversamente le scelte fatte da allenatore rispetto ad un giocatore. Contento per De Rossi al Boca, se mi capitasse un'occasione del genere la prenderei in considerazione".