INTERVISTA ESCLUSIVA

"Sono favorevole alla ripartenza se tutti si prenderanno le proprie responsabilità, dal governo alle società stesse. Scudetto alla Juve? I giocatori sarebbero i primi a non accettarlo, se non si dovesse ripartire bisognerà trovare come portare avanti questa situazione". L'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio dice la sua sull'eventuale ripresa del campionato in un'intervista esclusiva a Sportmediaset. Lotito? Un campionato se deve essere finito non riguarda due squadre". Marchisio: "Scudetto alla Juve? Non lo accetterebbero"

"La Juve è la favorita perché è prima ma perché lo ha dimostrato anche negli anni, vedremo. speriamo di vederlo - ha proseguito Marchisio - Lasciare? Ho preso la decisione più saggia. Anche adesso mi alleno tanto ma giocare a certi livelli... Pogba? Quando l'ho incontrato gli ho detto 'Ma cosa ci sei andato a fare a Manchester'... Doveva restare alla Juve. Spero in un suo ritorno, farebbe bene a lui e alla Juve. Sarri? Mi è sempre piaciuto il modo di interpretare il calcio. Ogni squadra ha un ambiente diverso, non è facile. Sta facendo quello che gli è stato chiesto. Ronaldo? Tra i più grandi della storia, dispiace non aver giocato con lui. Dybala? E' uno spettacolo vederlo, spetta all'allenatore farlo rendere al meglio".