Rolando Maran, tecnico del Cagliari, presenta così la sfida con il Parma: "Il solo timore che dobbiamo avere è di non riuscire a interpretare la partita con la giusta intensità. La nostra squadra si è rinnovata tanto, bisogna essere bravi a trovare la quadratura quanto prima. Nainggolan? Non sembra una cosa lunga, è una piccola elongazione. Simeone in queste due settimane si è allenato con gli altri dopo aver esordito praticamente a freddo. È un giocatore generoso, ha dato anche una ventata di entusiasmo per la passione con cui vive il calcio. Altri come Rog e Nandez avrebbero avuto bisogno di stare con noi nella sosta, ma non deve essere un alibi".