Maradona ringrazia per gli auguri: "Mi danno la vita"

"Stacco i miei 60 anni, con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa". Così Diego Armando Maradona con un post su Facebook ringrazia tutti i grandi campioni del calcio che in queste ore gli hanno fatto pervenire gli auguri di buon compleanno per i suoi 60 anni.