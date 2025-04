Maradona, medico testimone a processo: "Serviva ricovero in centro riabilitazione"

Un medico ha testimoniato martedì al processo di sette professionisti sanitari accusati di negligenza nella morte di Diego Maradona, secondo cui la stella del calcio avrebbe dovuto essere ricoverata in un centro di riabilitazione anziché essere riportata a casa dopo l'operazione a cui si è sottoposta nel 2020. Maradona è morto il 25 novembre 2020 mentre era ricoverato in ospedale a casa sua alla periferia di Buenos Aires. Aveva 60 anni. "Avrebbe dovuto andare in una clinica di riabilitazione... un posto più protetto per lui", ha detto alla corte Mario Alejandro Schiter, che ha curato Maradona per due decenni. "Conoscendo il paziente, non avrei suggerito il ricovero a casa; non era facile da gestire, data la mia conoscenza diretta di averlo curato nel momento peggiore della sua vita", ha aggiunto Schiter, che ha curato Maradona per una tossicodipendenza. Secondo l'accusa, i sette professionisti accusati nel caso di negligenza, un neurochirurgo, uno psichiatra, uno psicologo, dottori e infermieri, non hanno fornito cure adeguate, il che potrebbe aver causato la sua morte. Schiter ha affermato di essere un consulente e di non avere autorità decisionale, e che i direttori della clinica alla fine "sono venuti a dirmi che avevano optato per il ricovero ospedaliero a domicilio". Secondo alcuni testimoni al processo, la casa in cui è stato portato Maradona era priva delle attrezzature mediche necessarie. Schiter, che ha anche assistito all'autopsia sul corpo di Maradona, ha affermato che "tutte le prove suggeriscono che non sono state fornite cure modificabili, il che ha portato a un'insufficienza cardiaca".