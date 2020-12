Maradona, Diego Jr: "Non posso accettare sia morto, voglio andare in Argentina"

"Non posso accettarlo. Aveva ancora molti anni per divertirsi con la sua famiglia. È qualcosa che non so se accetterò mai. Perderlo così giovane...". Così Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro e di Cristiana Sinagra, nel corso di una intervista a Marca non riesce a darsi pace per la scomparsa del padre all'età di 60 anni. Reduce dalla positività al coronavirus, Diego Jr non è riuscito a essere presente ai funerali del padre a Buenos Aires. "Sono nelle mani dei dottori. Appena posso, voglio prendere un aereo, andare in Argentina e poterlo salutare, abbracciarlo, anche se non sarà come ho sempre voluto. Che sia domani, tra una settimana o due, non cambia molto perché mio padre, purtroppo, non c'è più", ha aggiunto. "Questa pandemia ha colpito tutti e anche lui. L'ho sentito triste ultimamente, ma non avevo mai pensato al peggio. Sapevamo tutti come stava, ma abbiamo sempre cercato di sollevarlo. Avevo paura, ma una paura naturale della morte, che è qualcosa di brutto", ha concluso.