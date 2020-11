Maradona, Diego Jr: "Il capitano del mio cuore non morirà mai"

"Il capitano del mio cuore non morirà mai". Con questa frase, pubblicata in una story su Instagram con lo stadio San Paolo come sfondo, Diego Armando Maradona Junior ricorda suo padre Diego, scomparso ieri all'età di 60 anni. Per Diego jr (bloccato a casa causa Covid-19) è una grande dolore, anche perché negli ultimi anni i due si erano riavvicinati moltissimo. La sua è stata una storia complicata visto che è stato riconosciuto figlio del grande Diego solo dopo molti anni. Era nato, infatti, dalla relazione con Cristiana Sinagra che ha scritto anche lei una frase d'amore sui social: "Ti ameremo per sempre".