Il Bologna ha battuto per 5-0 la Virtus Bolzano, compagine che milita in Serie D, in un test amichevole che di fatto chiude il ritiro di Castelrotto. Per i rossoblu, guidati sempre dallo staff di Sinisa Mihajlovic, in gol Dzemaili al 37', Sansone al 41', Mbaye al 45', poi doppietta di Destro al 55' e al 60'.