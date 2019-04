Mancini: "Kean? Non se ne può più dei buu razzisti"

04/04/2019

Mancini, a margine di un incontro organizzato a Roma dall'Unicef, di cui è ambasciatore, ha poi aggiunto che "anche in Inghilterra, dove sono molto più avanti di noi nella lotta al razzismo, accadono ancora queste cose, ma noi dobbiamo fare molto di più per eliminarle del tutto". Il ct azzurro si eè soffermato quindi sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni rilasciate a caldo di Bonucci dopo i fatti di Cagliari, e anche dal successivo intervento di Balotelli contro il difensore juventino. "Ho letto qualcosa e mi sembra che Bonucci sia stato frainteso. E comunque poi sembra che la cosa importante sia la polemica tra Balotelli e Bonucci, invece lo è quanto accadute in campo, e quindi bisogna cercare di fare in modo che non avvenga più. E poi, in ottica nazionale, bisogna vedere se saranno convocati tutti e tre...", conclude con una battuta Mancini.



Poi un confronto tra Kean e Balotelli: "Kean gioca in un club dove credo gli diano consigli, ha un allenatore esperto che sicuramente lo aiuta, non ha bisogno dei miei consigli, quando poi verrà in Nazionale parlerò con lui per spiegargli qualcosa che magari può essergli utile. Io auguro a Kean di fare quello che ha fatto Mario quando era giovane, perché c'è stato un momento della carriera di Mario in cui è stato un giocatore straordinario. Quindi speriamo che riesca a fare queste cose per tanti anni".



Un altro giovane che si sta mettendo in mostra è Zaniolo, il cui futuro potrebbe essere lontno dalla Roma. "Se è consigliabile per Zaniolo restare alla Roma anche se i giallorossi non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League? Non lo so, lui è un bravo giocatore, un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare. La cosa piu' importante per lui è giocare, e giocare sempre come sta facendo adesso".