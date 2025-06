Mancini: "Nazionale, niente di più bello". La mamma: "Tornerebbe, ma servirebbero delle scuse"

Nei giorni della caccia al nuovo ct della Nazionale tra i possibili successori di Spalletti è uscito spesso anche quello di Roberto Mancini, che nel 2023 aveva lasciato la panchina azzurra in agosto per tentare l'avventura, durata poco più di un anno, alla guida dell'Arabia Saudita. Una scelta che lo stesso Mancini rimpiange, come confessato nei giorni scorsi ("Non avrei dovuto lasciare l'Italia"), come conferma anche la madre dell'ex ct, Marianna Puolo, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1: "Mio figlio di nuovo ct della Nazionale? Lui quando va nei posti vince, non è certo l'ultimo arrivato. Non so quel che pensa lui, ci dovrebbero parlare..."