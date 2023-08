Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: oggi alle 16 la presentazione

dopo l'italia

Per l'ex ct azzurro contratto da 70 milioni di euro complessivi fino a inizio 2027: primo obiettivo la Coppa d'Asia. I dubbi dello staff

Roberto Mancini è dunque l'allenatore scelto dalla federazione saudita per guidare la propria selezione verso il Mondiale 2030, quello che da quelle parti vogliono ospitare. Il primo obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per USA-Messico-Canada 2026 e dunque confermare i progressi già messi in mostra in Qatar, per essere protagonisti tra sette anni. Senza dimenticare la Coppa d'Asia che si disputerà a inizio 2024, che l'Arabia Saudita non vince dal 1996 e sulla quale la federazione punta tanto.

Con Mancini non tutti gli storici collaboratori. Salsano e Lombardo (assistenti) hanno detto sì così come Batta (preparatore portieri), Donatelli e Scanavino (preparatori atletici) e Gagliardi (assistente tattico) mentre sono ancora in bilico Evani, Nuciari e Sandreani, indecisi se cambiare quasi totalmente vita. Per approfittare del regime fiscale arabo serve vivere nel Paese almeno 183 giorni l'anno: significa vivere spesso in casa o hotel per via delle temperature altissime, che impongono tra l'altro allenamenti la mattina presto la sera. Senza contare lo stile di vita differente. Stessi dubbi che attanagliano Oriali.

